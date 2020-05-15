Шарлиз Терон из-за возраста не появится в продолжении фильма “Безумный Макс: Дорога ярости”
Шарлиз Терон не появится в продолжении фильма “Безумный Макс: Дорога ярости”, а на роль Фуриосы ищут другую актрису. Режиссер Джордж Миллер поделился подробностями съемок новой киноленты в издании The New York Times.
Согласно сюжету, Фуриосе порядка 30 лет, поэтому режиссер решил искать более молодую претендентку, а 44-летняя Шерлиз Терон на эту роль не подошла. Изначально планировалось омолодить внешность знаменитости с помощью компьютерной графики, но результат разочаровал режиссера. На данный момент кандидаток достаточно много, но Джордж Миллер продолжает поиск.
Фильм, над которым ведется работа, станет приквелом к основной части. Ее начали снимать сразу, поскольку каждый персонаж имел подробную предысторию, которая могла вылиться в отдельный сюжет. Кинолента покажет жизнь Фуриосы и ее становление известной воительницей в постапокалиптическом мире.
Согласно сюжету, Фуриосе порядка 30 лет, поэтому режиссер решил искать более молодую претендентку, а 44-летняя Шерлиз Терон на эту роль не подошла. Изначально планировалось омолодить внешность знаменитости с помощью компьютерной графики, но результат разочаровал режиссера. На данный момент кандидаток достаточно много, но Джордж Миллер продолжает поиск.
Фильм, над которым ведется работа, станет приквелом к основной части. Ее начали снимать сразу, поскольку каждый персонаж имел подробную предысторию, которая могла вылиться в отдельный сюжет. Кинолента покажет жизнь Фуриосы и ее становление известной воительницей в постапокалиптическом мире.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:45