Шарлиз Терон из-за возраста не появится в продолжении фильма “Безумный Макс: Дорога ярости”





Согласно сюжету, Фуриосе порядка 30 лет, поэтому режиссер решил искать более молодую претендентку, а 44-летняя Шерлиз Терон на эту роль не подошла. Изначально планировалось омолодить внешность знаменитости с помощью компьютерной графики, но результат разочаровал режиссера. На данный момент кандидаток достаточно много, но Джордж Миллер продолжает поиск.Фильм, над которым ведется работа, станет приквелом к основной части. Ее начали снимать сразу, поскольку каждый персонаж имел подробную предысторию, которая могла вылиться в отдельный сюжет. Кинолента покажет жизнь Фуриосы и ее становление известной воительницей в постапокалиптическом мире.