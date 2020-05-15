Анна Шукшина отказалась от переоформления квартиры в Финляндии на бабушку из-за коронавируса

По словам дочери Марии Шукшиной, она обнаружила у себя симптомы COVID-19 и решила сосредоточиться на лечении. Только после того, как болезнь отступит, владелица зарубежной недвижимости приступит к решению насущных вопросов.Как отмечает адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной, о наличии коронавирусной инфекции внучка ее клиентки объявила после того, как все необходимые на переоформление квартиры документы ей уже были отправлены. Теперь вопрос подписания дарственной остается открытым, и полностью зависит от последующих шагов Анны Шукшиной.Ранее внучка Федосеевой-Шукшиной обещала, что без проблем вернет бабушке в собственность квартиру в Финляндии. Об этом она сообщила в эфире одного из ток-шоу, на котором обсуждались проблемы с недвижимостью, возникшие у супруги Бари Алибасова.