Анна Шукшина отказалась от переоформления квартиры в Финляндии на бабушку из-за коронавируса
Анна Шукшина отказалась переоформить находящуюся в ее собственности квартиру в Финляндии на свою бабушку. В качестве причины, по которой она сейчас не может решить жилищный вопрос, внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной назвала коронавирус.
По словам дочери Марии Шукшиной, она обнаружила у себя симптомы COVID-19 и решила сосредоточиться на лечении. Только после того, как болезнь отступит, владелица зарубежной недвижимости приступит к решению насущных вопросов.
Как отмечает адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной, о наличии коронавирусной инфекции внучка ее клиентки объявила после того, как все необходимые на переоформление квартиры документы ей уже были отправлены. Теперь вопрос подписания дарственной остается открытым, и полностью зависит от последующих шагов Анны Шукшиной.
Ранее внучка Федосеевой-Шукшиной обещала, что без проблем вернет бабушке в собственность квартиру в Финляндии. Об этом она сообщила в эфире одного из ток-шоу, на котором обсуждались проблемы с недвижимостью, возникшие у супруги Бари Алибасова.
По словам дочери Марии Шукшиной, она обнаружила у себя симптомы COVID-19 и решила сосредоточиться на лечении. Только после того, как болезнь отступит, владелица зарубежной недвижимости приступит к решению насущных вопросов.
Как отмечает адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной, о наличии коронавирусной инфекции внучка ее клиентки объявила после того, как все необходимые на переоформление квартиры документы ей уже были отправлены. Теперь вопрос подписания дарственной остается открытым, и полностью зависит от последующих шагов Анны Шукшиной.
Ранее внучка Федосеевой-Шукшиной обещала, что без проблем вернет бабушке в собственность квартиру в Финляндии. Об этом она сообщила в эфире одного из ток-шоу, на котором обсуждались проблемы с недвижимостью, возникшие у супруги Бари Алибасова.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:53