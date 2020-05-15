"Не могла встать с кровати": Янина Мелехова рассказала, как муж и дочь помогли ей вылечиться от болезни

По мнению Янины Мелеховой, актерам нужно отдавать энергию зрителю, а без этого они могут заболеть. В начале карантина она с трудом поднималась с кровати на фоне болезни, но рядом с ней находилась семилетняя Анна-Мария, а также муж. Дочь артистки научилась готовить вкусную еду, и даже напекла звездной матери кексов. С тех пор наследница актрисы часто готовит, в частности, куличи на Пасху она испекла самостоятельно.Как известно, Янина Мелехова занимается воспитанием дочери, родившейся в браке с бизнесменом Максимом Горячевым. Согласно заявлениям знаменитости, наследница сильно ее вдохновляет.