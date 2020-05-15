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В продаже появился BMW M3 актёра Пола Уокера

В продаже на одной из торговых площадок США появилась модель BMW M3. Продавец сообщает, что авто принадлежало Полу Уокеру, который известен многочисленным поклонникам по главной роли в первых частях кинофраншизы «Форсаж».

Поклонники мощных моделей хорошо знакомы с автомобилем BMW M3, который получил кузов E30. Экземпляры авто, которое стало истоком для производительных «троек», достаточно быстро продаются после появления на рынке. Представленный образец выпуска 1991 года имеет пробег чуть больше 21 тысячи км. Продавец просит за транспортное средство почти $150 тысяч, что на сегодня эквивалентно сумме в 11,1 млн рублей.

Текущим собственником транспортного средства является неуказанный коллекционер, который купил модель у Пола Уокера. Артист, прославившийся благодаря съёмкам в фильме «Форсаж», скончался в ДТП 7 лет назад. В начале текущего года на рынке также появлялись две классических M3 от актёра. Модель 1991 г продали за $220 тысячи, а транспортное средство 1988 г - за $165 тысяч. В настоящее время модель предлагается в алом кузове с двигателем объёмом 2,3 л при мощности 195 «лошадок».

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:17

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