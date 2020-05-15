«Даже лучше оригинала»: Микелла Абрамова исполнила получивший серебро на «Евровидении» хит Алсу

Из-за пандемии COVID-19 массовые мероприятия отменены, поэтому некоторые звезды вспоминают о своих прежних достижениях и делятся ими с поклонниками, так как неизвестно, сколько еще придется ждать новых концертов. Алсу опубликовала в блоге видео, на котором ее дочь исполнила знаменитый хит родительницы, 20 лет назад получивший серебро на «Евровидении». Тогда певице было всего 16 лет, но она до сих пор помнит пережитые эмоции. Микелла Абрамова впечатлила подписчиков матери своим исполнением. В комментариях юзеры писали, что 12-летняя школьница спела лучше, чем ее звездная родственница. Другие призвали юную артистку записать композицию в студии.Наследница Алсу собирается пойти по ее стопам и построить музыкальную карьеру. В настоящее время девочка хорошо знает английский, ведь изучает его с раннего возраста. Кроме того, Абрамова учится в интернациональной школе.