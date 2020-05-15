Экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова: «Превалирующая группа крови у зараженных коронавирусом - это вторая»





Эта информация давно известна за рубежом, так как публиковалась во многих иностранных изданиях, а вот на территории РФ сведений было мало. При этом факт процентного соотношения количества заболевших и их принадлежности к той или иной группе крови подтвержден статистически. Подобное, как отметила Вероника Скворцова, стало возможным благодаря работе сотрудников Федерального медико-биологического агентства, проанализировавших и сопоставивших имеющиеся данные.Экс-министр здравоохранения РФ также отметила: причины существующего положения дел могут быть разными. Так не факт, что если наибольшее количество зараженных COVID-19 являются обладателями второй группы крови, то это объясняется исключительно «предпочтениями» вирусной инфекции.Статистика может быть результатом распространенности групп крови среди населения земного шара. Это способно объяснить, почему среди зараженных коронавирусом больше всего обладателей второй группы, немного меньше – первой и третьей, и совсем незначительное количество четвертой.