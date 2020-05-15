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Составлен ТОП-5 самых надёжных двигателей всех времён

Составлен ТОП-5 наиболее надёжных силовых агрегатов всех времён. Самый первый автомобиль был выпущен в 1885 г, после чего транспортные средства постоянно улучшались и сильно изменили как по дизайну, так и по конструкции.
Составлен ТОП-5 самых надёжных двигателей всех времён

Отрывает список самых надёжных двигателей Volkswagen Type 1. Этот силовой агрегат использовался в первых сборках модели Beetle. При объёме в 0,9 л двигатель генерировал 24 «лошадки» мощности. На второй строчке в списке обсуждения находится L-Series выпуска 1959 года от марки Rolls-Royce. Двигатель является частью линейки первых популярных продуктов от компании. Силовые агрегаты указанной модели изначально устанавливали на Bentley Mulsanne.

Третью строчку в списке занимает 5-литровый силовой агрегат мощностью 215 «лошадок». Это модель Ford Windsor V8, произведённая в 1961 г. На четвертой строчке находится Ford Kent, который стал производиться в 1959 г. Первая сборка генерировала всего 39 «лошадок». Современные силовые агрегаты из этой линейки выдают порядка 111 «лошадей». Закрывает список лучших Jaguar XK выпуска 1946 года. Производили соответствующие силовые агрегаты вплоть до 1992 г. В семействе моторов имелись двигатели объёмом от 2,4 до 4,2 л

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:00

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