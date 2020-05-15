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Названы самые необычные автомобили на рынке РФ

Эксперты составили список самых необычных автомобилей из числа доступных сегодня на рынке РФ. Открывает список пикап модели Chevrolet SSR, производившийся в 2003 г.
Названы самые необычные автомобили на рынке РФ

Авто продаётся в Домодево. Продавец просит за него 2,8 млн рублей. В Подмосковье можно найти Chevrolet CSV CR8 с ценником 1,5 млн рублей. При этом до совершения покупки уникального транспортного средства желательно тщательно проверить все документы, подтверждающие право собственности. Модель Chevrolet CSV CR8 получила систему заднего привода, безнаддувный двигатель объёмом 6,2 л, а также механическую трансмиссию. Авто производилось американской компанией в 2009 г.

Завершает список авто ГАЗ-3111. Модель представляет собой российский эксклюзив, поскольку за время серийного производства серия была ограничена количеством в 400 экземпляров. Приобрести транспорт в хорошем состоянии можно за 450 тысяч рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:46

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