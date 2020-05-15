Светлана Тома: «На съёмках фильма «Табор уходит в небо» происходили мистические события»





После завершения записи сцены в ледяной воде звезда киноленты стала снимать с себя мокрые цыганские юбки. В этот момент режиссёр картины Эмиль Лотяну попросил Тому оставить все как есть, в результате чего в фильме «Табор уходит в небо» был эпизод, где главная героиня снимает по очереди каждую из 8 разноцветных юбок, а затем раскладывает их веером вокруг себя. Со стороны создается впечатление, будто «бутон раскрывает лепестки навстречу солнцу». Как отметила артистка, проект стал очень успешным и его посмотрело рекордное число российских зрителей. Она также добавила, что в ленте зашифрованы послания аудитории, как и в каждой работе сценариста.Знаменитость вспомнила ситуацию, когда сильно испугалась во время представления фильма в Грузии. Светлану Тому поселили в большом отеле в центре города, когда внезапно в дверь номера постучали. В итоге ее выломали неизвестные мужчины, которые просто пришли сказать кумиру спасибо за фильм. Затем поклонники извинились, выглядев при этом довольно смущенными. Они вручили артистке букет цветов и исчезли. Вскоре ее переселили в другую комнату, так как в прежней дверь была полностью испорчена.