Кушанашвили считает карантин виновником развода Агаларова и Гавриловой

Необходимость проводить вместе куда больше времени, чем привыкли Агларов и Гаврилова, вылилась в обоюдное недовольство. В итоге все ранее существующие проблемы в отношениях усугубились, что и привело к решению звезд развестись. По словам Кушанашвили, подобное последствие карантина сейчас стало обычной практикой. Несколько недель, проведенные в узком семейном кругу, привели многие пары к осознанию бесперспективности своего союза.В качестве примера того, по какому сценарию еще могли пойти отношения певца и его супруги, телеведущий привел вариант решения семейных проблем Марата Башарова. Однако это, по мнению Отара Кушанашвили, свойственно только «записным социопатам», которых «смешивают с неизлечимыми романтиками». В случае с коллегой все куда более цивилизованнее и гуманнее. Первый вице-президент группы компаний Crocus Group просто забыл, что «бутафорский Instagram не заменяет сердца», а оно иногда может болеть, если все идет не по тому сценарию, какой был намечен изначально.