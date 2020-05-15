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В Сингапуре появились автобусы с травой на крыше в ходе реализации проекта «Сад на ходу»

В Сингапуре на дорогах появились автобусы, крыша которых покрыта травой. Такое решение стало результатом реализации 3-месячного проекта под названием «Сад на ходу».
В Сингапуре появились автобусы с травой на крыше в ходе реализации проекта «Сад на ходу»

Проект по озеленению общественного транспорта был выдвинут специалистами GWS Living Art. Такой эксперимент предусматривает оценку возможности охлаждения салона автобусов благодаря размещению на крышах травы. В случае успешного получения результатов муниципальные власти смогут сэкономить на использовании кондиционеров. Прошлые исследования позволили подтвердить существование позитивного эффекта со стороны «зелёных крыш», однако исследование до этого реализовали исключительно на статических конструкциях. В Таиланде воспользовались системой травы для кровли на отдельных промышленных строениях. Впоследствии температура на крыше упала на 30°C, а внутри помещений - на 3-4°C.

Отмечается, что новая система в Сингапуре представляет собой небольшую конструкцию с насаждениями. Её вес в 2-3 раза меньше, нежели у среднестатистических систем для озеленения кровли. Таким образом удаётся избежать избыточной нагрузки на покрышки. Вдобавок, система достаточно удобна в обслуживании. Коврики не применяют грунт, поскольку его заменителем выступает слой натурального волокна. Последний не столь сильно привлекает вредителей, а также снижает риск загрязнения транспорта.

Подобные коврики уже размещены на крыше 10 автобусов. Транспорт оснастили специальными датчиками, которые станут собирать данные касательно температуры с периодичностью в 10 минут в течение 3-х месяцев. В завершении процесса исследования будет проведено сравнение данных, а также сделаны выводы о возможности использования «зелёных крыш» для уменьшения затрат на понижение расхода топлива в целях кондиционирования воздуха. Для «Садов на ходу» используются две разновидности растений. Cyanotis Axillaris и Cyanotis Cristata отличаются неприхотливостью в обслуживании и способны выжить под солнцем в условиях минимального ухода.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:30

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