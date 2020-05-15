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Иван Краско: "Екатерина Архарова могла сама спровоцировать избившего ее Марата Башарова"

Иван Краско поскандалил с Маратом Башаровым в новом выпуске шоу “Пусть говорят”, посвященном избиению Екатерины Архаровой. Актер выразил мнение, что избранница его коллеги сама могла спровоцировать мужа.
Иван Краско: "Екатерина Архарова могла сама спровоцировать избившего ее Марата Башарова"

Недавно Екатерина Архарова заявила о намерении подать в суд на бывшего мужа за побои, что обсудили некоторые знакомые пары. В частности, высказался 89-летний Иван Краско, старший сын которого тесно общался с Маратом Башаровым. Он попытался предостеречь коллегу об опасностях алкоголизма, призвав его “взять себя в руки”. Также артист посчитал, что “дыма без огня не бывает”, предположив, что избранница актера сама могла спровоцировать его.

Екатерина Архарова ответила на данное обвинение, ответив, что ее бывшему мужу не нужны были причины. При этом она считает, что только Марат Башаров сможет себе помочь, а без его инициативы все усилия окажутся бесполезными.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:24

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