Иван Краско: "Екатерина Архарова могла сама спровоцировать избившего ее Марата Башарова"





Недавно Екатерина Архарова заявила о намерении подать в суд на бывшего мужа за побои, что обсудили некоторые знакомые пары. В частности, высказался 89-летний Иван Краско, старший сын которого тесно общался с Маратом Башаровым. Он попытался предостеречь коллегу об опасностях алкоголизма, призвав его “взять себя в руки”. Также артист посчитал, что “дыма без огня не бывает”, предположив, что избранница актера сама могла спровоцировать его.Екатерина Архарова ответила на данное обвинение, ответив, что ее бывшему мужу не нужны были причины. При этом она считает, что только Марат Башаров сможет себе помочь, а без его инициативы все усилия окажутся бесполезными.