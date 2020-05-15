Honda Gold Wing оснастили поддержкой Android Auto





Это откроет возможность пользоваться музыкальными сервисами, совершать телефонные звонки, а также обмениваться сообщениями без необходимости в дополнительной плате. При этом понадобится использовать гарнитуру с подключением Bluetooth. Она не входит в комплект поставки. Использование сервисов Android Auto при движении за рулём Gold Wing станет возможным в середине июня, поскольку японская компания намерена предоставить клиентам выбор с возможностью установки Apple CarPlay.Мотоцикл Gold Wing представляет собой флагманский продукт от марки Honda и сохраняет свою позицию в линейке свыше 40 лет. В 2017 году после анонсирования в Северной Америке совершенно новой комплектации устройств, модель стала первым продуктом, получившим интеграцию с Apple CarPlay. В настоящее время Android Auto открывает возможность использования упрощенного интерфейса за счет внедрения голосовых команд. Система ориентирована на уменьшение отвлекающих факторов для повышения концентрации внимания водителей на дорожном движении.Сервис Android Auto используется для получения доступа к музыке, приложениям, а также системе мультимедиа без необходимости останавливать мотоцикл. За счет помощника Google Assistant в бортовой системе водитель может сохранять концентрацию на движении и параллельно развлекаться, оставаясь на связи.