Владимир Путин поздравил Светлану Светличную с 80-летием





Российский лидер обратился к Светлане Светличной с помощью официальной телеграммы, в которой поздравил с днем рождения. Путин подчеркнул, что актриса обогатила отечественный кинематограф яркими актерскими работами, а также пожелал звезде здоровья и благополучия. Собственное 80-летие отечественная знаменитость отметила в затворничестве из-за коронавируса, но призналась, что недавно выходила в магазин, чтобы купить шампанское. В день рождения артистка решила отключить телефон, чтобы взять паузу.Гильдия актеров предложила Светлане Светличной провести юбилейный вечер, когда ей исполнилось 75 лет, но она отказалась. Этот день артистка отметила в компании брата, который тоже родился 15 мая, но на 13 лет позже.