«Можете ли вы сказать, что больны коронавирусом»: Анисина рассказала о предложении от редакторов телепередач
Марина Анисина рассказала о предложении, которое недавно получила от редакторов передач на ТВ. Супругу Никиты Джигурды спросили, готова ли она соврать, что больна коронавирусом.
Представители одного из отечественных каналов также предложили фигуристке приписать опасное заболевание мужу или кому-нибудь из детей. В случае согласия о семье знаменитости сняли бы подобие сериала, в котором «продемонстрировали» течение болезни и процесс выздоровления подхватившего COVID-19.
На поступившее предложение Марина Анисина ответила отказом. По мнению спортсменки, врать о подобном низко, а наговаривать на себя или детей – просто недопустимо. После такого ответа работники телевидения быстро завершили общение с супругой Никиты Джигудры, но она уверена – другим представителям шоу-бизнеса тоже звонили.
Анисина предполагает, что среди отечественных знаменитостей есть те, кто согласился на сделку. Так, к примеру, Дана Борисова практически в каждом своем видеосообщении или публикации сообщает о наличии у себя симптомов коронавируса. На деле же никакого заболевания у нее нет, а рассказы о кашле и слабости – не более, чем пиар, или оплаченная телевизионщиками постановка.
Представители одного из отечественных каналов также предложили фигуристке приписать опасное заболевание мужу или кому-нибудь из детей. В случае согласия о семье знаменитости сняли бы подобие сериала, в котором «продемонстрировали» течение болезни и процесс выздоровления подхватившего COVID-19.
На поступившее предложение Марина Анисина ответила отказом. По мнению спортсменки, врать о подобном низко, а наговаривать на себя или детей – просто недопустимо. После такого ответа работники телевидения быстро завершили общение с супругой Никиты Джигудры, но она уверена – другим представителям шоу-бизнеса тоже звонили.
Анисина предполагает, что среди отечественных знаменитостей есть те, кто согласился на сделку. Так, к примеру, Дана Борисова практически в каждом своем видеосообщении или публикации сообщает о наличии у себя симптомов коронавируса. На деле же никакого заболевания у нее нет, а рассказы о кашле и слабости – не более, чем пиар, или оплаченная телевизионщиками постановка.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:13