«Можете ли вы сказать, что больны коронавирусом»: Анисина рассказала о предложении от редакторов телепередач

Представители одного из отечественных каналов также предложили фигуристке приписать опасное заболевание мужу или кому-нибудь из детей. В случае согласия о семье знаменитости сняли бы подобие сериала, в котором «продемонстрировали» течение болезни и процесс выздоровления подхватившего COVID-19.На поступившее предложение Марина Анисина ответила отказом. По мнению спортсменки, врать о подобном низко, а наговаривать на себя или детей – просто недопустимо. После такого ответа работники телевидения быстро завершили общение с супругой Никиты Джигудры, но она уверена – другим представителям шоу-бизнеса тоже звонили.Анисина предполагает, что среди отечественных знаменитостей есть те, кто согласился на сделку. Так, к примеру, Дана Борисова практически в каждом своем видеосообщении или публикации сообщает о наличии у себя симптомов коронавируса. На деле же никакого заболевания у нее нет, а рассказы о кашле и слабости – не более, чем пиар, или оплаченная телевизионщиками постановка.