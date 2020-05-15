Смартфон Nokia 6.3 получит процессор Snapdragon 730





Помимо этого, появилась информация об интеграции в девайс модуля базовой камеры с 4 матрицами. В соответствии со сведениями инсайдеров, тестовые Nokia 6.3 уже изготовлены. Основной датчик камеры получит матрицу на 24 Mpx. Широкоугольная камера получила разрешающую способность в 12 Mpx, а также датчик глубины и вспомогательные сенсоры по 2 Mpx.Помимо этого, сообщается, что Nokia 6.3 будет поставляться на рынок в компактном корпусе. Это должно обеспечить удобное использование одной рукой. Сканер отпечатка пальцев встроят в кнопку блокировки. Смартфон появится на рынке приблизительно в III квартале текущего года.