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Смартфон Nokia 6.3 получит процессор Snapdragon 730

Смартфон Nokia 6.3 станет работать быстрее, чем ожидалось изначально. Устройство оснастят процессором Snapdragon модели 730, а не 670.
Смартфон Nokia 6.3 получит процессор Snapdragon 730

Помимо этого, появилась информация об интеграции в девайс модуля базовой камеры с 4 матрицами. В соответствии со сведениями инсайдеров, тестовые Nokia 6.3 уже изготовлены. Основной датчик камеры получит матрицу на 24 Mpx. Широкоугольная камера получила разрешающую способность в 12 Mpx, а также датчик глубины и вспомогательные сенсоры по 2 Mpx.

Помимо этого, сообщается, что Nokia 6.3 будет поставляться на рынок в компактном корпусе. Это должно обеспечить удобное использование одной рукой. Сканер отпечатка пальцев встроят в кнопку блокировки. Смартфон появится на рынке приблизительно в III квартале текущего года.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:05

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