В пяти регионах России смягчили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса





Пропускной режим отменяется в Смоленской, Калининградской, Белгородской и Томской областях, а также в Республике Татарстан. В этих регионах также снят запрет на отдых в парках и скверах, занятия спортом и прогулки. В городах данных субъектов РФ с недавнего времени работают парикмахерские и торговые центры. Отмена цифровых пропусков на выход из дома в Татарстане не работает с 12 мая, а режим самоизоляции носит рекомендательный характер, но при этом сохраняется режим повышенной готовности.Количество заболевших в Калининградской области по состоянию на 15 мая не достигает 900 человек, а в Смоленской и Белгородской – уже превысило тысячу граждан. В Томской области, согласно данным местного оперштаба по противодействию коронавирусу, зафиксировано 329 пациентов. Лидером среди данных пяти регионов, где смягчают карантинные меры, по количеству больных остается Татарстан, поскольку здесь фиксируется более 2 тысяч инфицированных.