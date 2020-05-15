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Алина Загитова возвратилась в состав сборной РФ

Алина Загитова возвратилась в состав спортивной сборной РФ. Титулованная фигуристка ранее сообщила о паузе в развитии своей профессиональной карьеры, а также не указала её длительность.
Алина Загитова возвратилась в состав сборной РФ

Многие выразили сомнения в возвращении Загитовой на лёд после сделанного перерыва, а также прогнозировали скорое окончание карьеры. При этом 15 мая появилась информация, что олимпийская чемпионка всё же приняла решение о возвращении в большой спорт. Фигуристке удалось снова стать частью сборной РФ.

Хореограф Даниил Глейхенгауз подтвердил факт готовности Алины Загитовой к очередным выступлениям и участию в международных соревнованиях. Он добавил, что вместе со спортсменкой уже ведётся работа над постановкой новых номеров. Последние должны стать приятным сюрпризом для поклонников фигурного катания.

«О музыке для новых программ Алины уже в скором времени расскажем. Изначально нам требуется прослушать различные мелодии во время пребывания на льду, а уже после этого заявлять о возможности использования в номере. На текущий момент сделать это невозможно по объективным причинам», - рассказал хореограф во время общения с журналистами.


В новом составе сборной РФ помимо Алины Загитовой, присутствует Евгения Медведева, её экс-конкурентка по Олимпийским Играм. Вдобавок, в состав сборной включили Александру Трусову, которая не так давно оставила тренера Этери Тутберидзе ради сотрудничества с Евгением Плющенко.

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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Спорт / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:24

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