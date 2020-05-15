От имбиря до блокаторов: Названы средства защиты от COVID-19 у чиновников в РФ





Депутат Заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер рассказала, что почти сразу после введения режима самоизоляции начала шить маски для себя и коллег. В апреле она передала около 100 средств защиты на нужды местной клинической больницы. В Карелии депутат локального парламента Валерий Шоттуев также начал носить маски собственного изготовления.Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента, несколько раз появлялся на фото с блокатором вируса на одежде. Данный прибор в виде бейджика выделяет диоксид серы, обеззараживающий воздух. По словам Пескова, он купил устройство в простой аптеке и решил его испытать. Пресс-секретарь президента признался, что не уверен в эффективности блокатора. Спустя несколько недель после появления Пескова с прибором на костюме он появился и у других чиновников.Депутат Ольга Епифанова сообщила, что в качестве средства защиты использует настойку прополиса, которую можно купить в каждой аптеке. Об эффективности данного укрепляющего иммунитет средства рассказывал врач Владимир Хорошев.Представитель ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, что пользовался множеством защитных средств. По его словам, только при комплексном подходе можно добиться результата. Он предпочитает применять не только защитные маски, перчатки и блокаторы, но также жевать имбирь и постоянно пить витамины.