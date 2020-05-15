«Бегите и берите»: Станислав Садальский оценил вкус конфет с изображением Путина

Соответствующие снимки журналист разместил на своей странице в Instagram, а в подписи рассказал, что уже успел попробовать лакомство от администрации российского президента. Как отметил Станислав Садальский, ничего вкуснее в «шоколадно-конфетном мире» России он не пробовал. «Бегите и берите», призвал фолловеров шоумен. Тем не менее в комментариях многие пожаловались на огромные цены в магазине на Новокузнецкой улице, где покупал сладости артист.Некоторые подписчики стали критиковать Владимира Путина. Один из них написал, что при виде «рожи» политика чувствует депрессию. При этом много «лайков» собрал отзыв юзера, заявившего, что государственный деятель уже всю страну «сыто накормил», в особенности, олигархов, однако «разными конфетами».