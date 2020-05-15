Компания Renault презентует новый Kaptur в России 21 мая
Компания Renault намерена провести презентацию модели Kaptur в России 21 мая. Российский офис бренда заявил о готовности использовать режим онлайн для соблюдения карантинных мер.
Новая версия Kaptur будет представлена в 4 модификациях. Из них 3 оснащены передним приводом, а одна – полным. Модели смогут использовать двигатель объёмом 1,3 л мощностью в 150 «лошадок» с турбонаддувом. Для 2 сборок новой версии Kaptur будет использован атмосферный ДВС на 114 «лошадей». Модель получила новые свечи зажигания.
Предусмотрены вариаторная и механическая трансмиссии. В качестве базы авто будет использована модульная платформа, аналогичная кросс-купе Arkana. От прошлого поколения модель отличается переработанным интерьером, более широким набором опций, а также скорректированной подвеской наряду с интеллектуальной системой полного привода и механизмом электрического усиления руля.
Новая версия Kaptur будет представлена в 4 модификациях. Из них 3 оснащены передним приводом, а одна – полным. Модели смогут использовать двигатель объёмом 1,3 л мощностью в 150 «лошадок» с турбонаддувом. Для 2 сборок новой версии Kaptur будет использован атмосферный ДВС на 114 «лошадей». Модель получила новые свечи зажигания.
Предусмотрены вариаторная и механическая трансмиссии. В качестве базы авто будет использована модульная платформа, аналогичная кросс-купе Arkana. От прошлого поколения модель отличается переработанным интерьером, более широким набором опций, а также скорректированной подвеской наряду с интеллектуальной системой полного привода и механизмом электрического усиления руля.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:18