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Ксения Собчак показала, как ее сын Платон исполнил песню “Калинка”

Ксения Собчак показала, как ее трехлетний сын Платон от брака с Максимом Виторганом исполняет “Калинку”. Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Ксения Собчак поблагодарила карантин за то, что уже два месяца имеет возможность проводить каждое утро с сыном. Телеведущая и раньше старалась уделять ему достаточно времени, но проводить дни и недели напролет дома она считает “невообразимым счастьем”. Однако главным для нее стало ощущение близости с ребенком. На опубликованном видео запечатлено, как трехлетний Платон Виторган поет песню “Калинка” и прыгает, улыбаясь звездной матери.

В комментариях поклонники осыпали сына Ксении Собчак комплиментами, а также похвалили телеведущую за то, что она не стремится быстрее отдать ребенка в детский сад.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:05

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