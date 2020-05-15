Ксения Собчак показала, как ее сын Платон исполнил песню “Калинка”

Ксения Собчак поблагодарила карантин за то, что уже два месяца имеет возможность проводить каждое утро с сыном. Телеведущая и раньше старалась уделять ему достаточно времени, но проводить дни и недели напролет дома она считает “невообразимым счастьем”. Однако главным для нее стало ощущение близости с ребенком. На опубликованном видео запечатлено, как трехлетний Платон Виторган поет песню “Калинка” и прыгает, улыбаясь звездной матери.В комментариях поклонники осыпали сына Ксении Собчак комплиментами, а также похвалили телеведущую за то, что она не стремится быстрее отдать ребенка в детский сад.