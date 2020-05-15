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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием Avito и «Юлы»

Сотрудники BI.ZONE предупреждают россиян о появлении новой мошеннической схемы. Преступники используют площадки Avito и «Юла» для обмана интернет-пользователей.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием Avito и «Юлы»

Мошенники вынуждают людей согласиться на совершение доставки некоего товара, а затем отправляют фишинговую ссылку для оформления заказа. Уже после проведения оплаты они перестают выходить на связь.

Экспертам BI.ZONE удалось выявить свыше 20 преступных Telegram-каналов, которые действуют по указанной схеме и каждый день создают фишинговые рассылки для площадок «Юла» и Avito. В среднем все команды мошенников ежедневно зарабатывают порядка 52 тысяч рублей, а суммарные потери жертв достигают показателя в 1 млн рублей за сутки. По данным дочернего предприятия Сбербанка, ориентированного на вопросы кибербезопасности, злоумышленники посредством Telegram-каналов осуществляют наём сотрудников для участия в мошеннических схемах. Глава экспертных сервисов от BI.ZONE Евгений Волошин подчеркнул важность избегать перехода по ссылкам от незнакомых продавцов.

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Общество / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:00

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