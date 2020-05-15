Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием Avito и «Юлы»





Мошенники вынуждают людей согласиться на совершение доставки некоего товара, а затем отправляют фишинговую ссылку для оформления заказа. Уже после проведения оплаты они перестают выходить на связь.Экспертам BI.ZONE удалось выявить свыше 20 преступных Telegram-каналов, которые действуют по указанной схеме и каждый день создают фишинговые рассылки для площадок «Юла» и Avito. В среднем все команды мошенников ежедневно зарабатывают порядка 52 тысяч рублей, а суммарные потери жертв достигают показателя в 1 млн рублей за сутки. По данным дочернего предприятия Сбербанка, ориентированного на вопросы кибербезопасности, злоумышленники посредством Telegram-каналов осуществляют наём сотрудников для участия в мошеннических схемах. Глава экспертных сервисов от BI.ZONE Евгений Волошин подчеркнул важность избегать перехода по ссылкам от незнакомых продавцов.