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«Старт дан»: Садальский сообщил об открытии своего канала на Youtube

Станислав Садальский сообщил поклонникам об открытии на Youtube своего канала. Соответствующую публикацию актер разместил на странице в Instagram.
«Старт дан»: Садальский сообщил об открытии своего канала на Youtube

По словам журналиста, первые выпуски шоу совсем скоро появятся на популярной платформе. Идея создать канал «Садальский без цензуры» давно появилась у артиста, в связи с чем он решил удовлетворить многочисленные просьбы своих фанатов. В комментариях под постами знаменитости интернет-пользователи часто писали, что хотели бы не только читать его истории в соцсетях и журналах, но и слушать рассказы в эфире. Как отметил шоумен, первые эпизоды Youtube-проекта уже отсняли. Режиссёром выступил Олег Бараев, а оператором – Владимир Ильин. Имена героев дебютных серий ведущий оставил в секрете, сообщив, что для российского кино они являются «знаковыми».

Садальский планирует выпускать сюжеты 3 раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Кроме этого, блогер поинтересовался у фолловеров, кого из актеров они бы хотели увидеть в качестве гостей шоу. Журналист пообещал назвать юзерам дату премьеры, сопроводив свою речь рабочим снимком с коллегами.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:44

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