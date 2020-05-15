Медики рассказали о целебных свойствах молодых сосен
Медики рассказали о целебных свойствах молодых сосен, которые начинают цвести в мае. Применение их шишек и коры не ограничивается отварами или настойками.
По словам специалистов, в хвое содержится большое количество витамина C, из-за чего растение не уступает даже цитрусовым. Эфирные масла, добываемые из коры и иголок сосны, применяются в медицине, косметологии и парфюмерии. Также они оказывают противовоспалительный эффект, ускоряя процесс заживления ран.
Медики отмечают, что даже прогулка по сосновому бору может оказать положительное воздействие на здоровье человека. Пары, образующиеся в хвойных рощах, при попадании в легкие стимулируют выведение из них вредных отложений. Особенно полезными такие прогулки являются для курильщиков. В медицине эфирные масла из хвои используются для лечения насморка, бронхита и даже туберкулеза. Настой из почек также можно применить против кожных заболеваний. В сосновом бору можно гулять даже людям с аллергией, так как фитонциды, вырабатываемые хвоей, блокируют соответствующие реакции.
Эксперты напоминают о необходимости комплексного лечения каждого заболевания. Терапию при каждом недуге должен назначать терапевт, который часто выписывает различные отвары или мази природного происхождения. Перед использованием экстракта хвои важно проконсультироваться со специалистами.
По словам специалистов, в хвое содержится большое количество витамина C, из-за чего растение не уступает даже цитрусовым. Эфирные масла, добываемые из коры и иголок сосны, применяются в медицине, косметологии и парфюмерии. Также они оказывают противовоспалительный эффект, ускоряя процесс заживления ран.
Медики отмечают, что даже прогулка по сосновому бору может оказать положительное воздействие на здоровье человека. Пары, образующиеся в хвойных рощах, при попадании в легкие стимулируют выведение из них вредных отложений. Особенно полезными такие прогулки являются для курильщиков. В медицине эфирные масла из хвои используются для лечения насморка, бронхита и даже туберкулеза. Настой из почек также можно применить против кожных заболеваний. В сосновом бору можно гулять даже людям с аллергией, так как фитонциды, вырабатываемые хвоей, блокируют соответствующие реакции.
Эксперты напоминают о необходимости комплексного лечения каждого заболевания. Терапию при каждом недуге должен назначать терапевт, который часто выписывает различные отвары или мази природного происхождения. Перед использованием экстракта хвои важно проконсультироваться со специалистами.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:52