Медики рассказали о целебных свойствах молодых сосен





По словам специалистов, в хвое содержится большое количество витамина C, из-за чего растение не уступает даже цитрусовым. Эфирные масла, добываемые из коры и иголок сосны, применяются в медицине, косметологии и парфюмерии. Также они оказывают противовоспалительный эффект, ускоряя процесс заживления ран.Медики отмечают, что даже прогулка по сосновому бору может оказать положительное воздействие на здоровье человека. Пары, образующиеся в хвойных рощах, при попадании в легкие стимулируют выведение из них вредных отложений. Особенно полезными такие прогулки являются для курильщиков. В медицине эфирные масла из хвои используются для лечения насморка, бронхита и даже туберкулеза. Настой из почек также можно применить против кожных заболеваний. В сосновом бору можно гулять даже людям с аллергией, так как фитонциды, вырабатываемые хвоей, блокируют соответствующие реакции.Эксперты напоминают о необходимости комплексного лечения каждого заболевания. Терапию при каждом недуге должен назначать терапевт, который часто выписывает различные отвары или мази природного происхождения. Перед использованием экстракта хвои важно проконсультироваться со специалистами.