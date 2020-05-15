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Медики рассказали о целебных свойствах молодых сосен

Медики рассказали о целебных свойствах молодых сосен, которые начинают цвести в мае. Применение их шишек и коры не ограничивается отварами или настойками.

По словам специалистов, в хвое содержится большое количество витамина C, из-за чего растение не уступает даже цитрусовым. Эфирные масла, добываемые из коры и иголок сосны, применяются в медицине, косметологии и парфюмерии. Также они оказывают противовоспалительный эффект, ускоряя процесс заживления ран.

Медики отмечают, что даже прогулка по сосновому бору может оказать положительное воздействие на здоровье человека. Пары, образующиеся в хвойных рощах, при попадании в легкие стимулируют выведение из них вредных отложений. Особенно полезными такие прогулки являются для курильщиков. В медицине эфирные масла из хвои используются для лечения насморка, бронхита и даже туберкулеза. Настой из почек также можно применить против кожных заболеваний. В сосновом бору можно гулять даже людям с аллергией, так как фитонциды, вырабатываемые хвоей, блокируют соответствующие реакции.

Эксперты напоминают о необходимости комплексного лечения каждого заболевания. Терапию при каждом недуге должен назначать терапевт, который часто выписывает различные отвары или мази природного происхождения. Перед использованием экстракта хвои важно проконсультироваться со специалистами.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:52

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