Samsung Galaxy A21s с Android 10 получит батарею на 5 тысяч мАч





Устройство относится к среднему ценовому сегменту, предлагается в привлекательном дизайне, а также использует в качестве оболочки One UI 2.0 на базе Android 10. Дисплей Infinity-O получил разрешающую способность стандарта HD+, оснащен селфишотом с матрицей на 13 Mpx. В качестве базовой камеры используется квадромодуль с основным датчиком на 48 Mpx.Объём ОЗУ в зависимости от модификации составит 3, 4 либо 6 Гб. Постоянный накопитель рассчитан на 32 либо 64 Гб данных. Батарея поддерживает работу с быстрой зарядкой производительностью на 15 Вт. В качестве процессора будет использован 8-ядерный Exynos 850, работающий на частоте 2 ГГц. Дактилоскопический сканер разместят на задней панели корпуса. Предусмотрены модули навигатора, а также VoLTE, Bluetooth, Wi-Fi. Модель Samsung Galaxy A21 поставляется в 4 цветах корпуса: белом, чёрном, красном и синем. Официальная стоимость девайса на сегодня не раскрыта. В соответствии с данными инсайдеров, цена начинается с отметки в 200 евро. Поставки на мировой рынок должны стартовать в скором времени.