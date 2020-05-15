Кристина Орбакайте показала процесс приготовления завтрака для дочери Клавдии на самоизоляции

Дочь Кристины Орбакайте ходит во второй класс, поэтому находится на дистанционном обучении из-за карантина. Певица призналась, что не любит просыпаться раньше, чтобы готовить полноценный завтрак для ребенка, поэтому начинает этот процесс с вечера. Простой и быстрый рецепт с использованием гречки не включает в себя варку. Звезда просто заливает одну порцию крупы двойным количеством кипятка, добавляет семена чиа и укрывает кастрюлю полотенцами. В таком виде гречка должна простоять 8 часов до готовности. Кристина Орбакайте отметила, что данное блюдо сохраняет все полезные микроэлементы.Кристина Орбакайте готовит гречку для своей дочери с миндальным молоком и свежими ягодами. В комментариях поклонники осыпали певицу комплиментами, а также похвалили ее кулинарный талант.