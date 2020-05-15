Кристина Орбакайте показала процесс приготовления завтрака для дочери Клавдии на самоизоляции
Кристина Орбакайте показала, как готовит своей дочери Клавдии Земцовой завтрак, находясь на самоизоляции. Певица опубликовала новое видео на своей странице в Instagram.
Дочь Кристины Орбакайте ходит во второй класс, поэтому находится на дистанционном обучении из-за карантина. Певица призналась, что не любит просыпаться раньше, чтобы готовить полноценный завтрак для ребенка, поэтому начинает этот процесс с вечера. Простой и быстрый рецепт с использованием гречки не включает в себя варку. Звезда просто заливает одну порцию крупы двойным количеством кипятка, добавляет семена чиа и укрывает кастрюлю полотенцами. В таком виде гречка должна простоять 8 часов до готовности. Кристина Орбакайте отметила, что данное блюдо сохраняет все полезные микроэлементы.
Кристина Орбакайте готовит гречку для своей дочери с миндальным молоком и свежими ягодами. В комментариях поклонники осыпали певицу комплиментами, а также похвалили ее кулинарный талант.
Дочь Кристины Орбакайте ходит во второй класс, поэтому находится на дистанционном обучении из-за карантина. Певица призналась, что не любит просыпаться раньше, чтобы готовить полноценный завтрак для ребенка, поэтому начинает этот процесс с вечера. Простой и быстрый рецепт с использованием гречки не включает в себя варку. Звезда просто заливает одну порцию крупы двойным количеством кипятка, добавляет семена чиа и укрывает кастрюлю полотенцами. В таком виде гречка должна простоять 8 часов до готовности. Кристина Орбакайте отметила, что данное блюдо сохраняет все полезные микроэлементы.
Кристина Орбакайте готовит гречку для своей дочери с миндальным молоком и свежими ягодами. В комментариях поклонники осыпали певицу комплиментами, а также похвалили ее кулинарный талант.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:30