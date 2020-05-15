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Мария Горбань об играющей в визажиста дочери: «Решила закалить мои нервы!»

Мария Горбань продемонстрировала в Instagram, чем занимается с дочерью на карантине. Судя по новой публикации, девочка решила поиграть в визажиста, а ее мать стала первой клиенткой домашнего «салона красоты».
Мария Горбань об играющей в визажиста дочери: «Решила закалить мои нервы!»

На странице знаменитости появилась трогательное фотография, на которой запечатлена ее наследница с разрисованной куклой. При этом малышка сделала себе макияж «собственного производства». В режиме самоизоляции родители по-разному проводят время со своими детьми. По словам Марии Горбань, ее дочь Стефания решила поиграть в визажиста и заодно «закалить нервы» родительницы. Девочка нарисовала на глазах «стрелки», воспользовалась румянами, а также накрасила губы. Как сказала звезда сериала «Кухня», она была занята собой, поэтому не видела, как развлекается ребенок.

Тем не менее поклонников артистки новый пост не только умилил, но и рассмешил. Некоторые фолловеры выразили свое сочувствие кумиру из-за испорченной косметики. Другие юзеры отметили, что дочь Горбань похожа на свою мать и старается подражать ей. Ребенок появился в отношениях актрисы с экс-возлюбленным Олегом Филатовым. После короткого романа пара решила расстаться. В 2016 году любимица телезрителей вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:18

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