"Яндекс" закрыл проект по тестированию на COVID-19 в домашних условиях





Соцпроект «Яндекса» был активен с 20 апреля. В рамках первого этапа использовались 10 тысяч бесплатных тестов. Водители доставляли медработников лабораторий к домам россиян для получения проб по COVID-19. Впоследствии бесплатное тестирование реализовали в Иваново и Санкт-Петербурге. Суммарно проведены свыше 20 тысяч проверок.На территории 10 муниципалитетов «Яндекс» оказал помощь с доставкой продуктов для малоимущих граждан, пенсионеров, а также людей, страдающих от инвалидности. Свыше 20 тысяч семей смогли получить пакеты продовольствия. В Санкт-Петербурге при участии компании «Лента» совершались доставки обедов для медиков, работающих в клиниках с зараженными COVID-19 пациентами. Каждый день волонтеры развозят свыше 400 порций пищи.