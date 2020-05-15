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"Яндекс" закрыл проект по тестированию на COVID-19 в домашних условиях

Компания «Яндекс» прекратила работу по проекту тестирования россиян на заражение COVID-19 с выездом к ним домой. Теперь освободившиеся ресурсы будут использованы для организации передвижения медиков и соцработников, которые продолжают трудиться в режиме увеличенной нагрузки.
"Яндекс" закрыл проект по тестированию на COVID-19 в домашних условиях

Соцпроект «Яндекса» был активен с 20 апреля. В рамках первого этапа использовались 10 тысяч бесплатных тестов. Водители доставляли медработников лабораторий к домам россиян для получения проб по COVID-19. Впоследствии бесплатное тестирование реализовали в Иваново и Санкт-Петербурге. Суммарно проведены свыше 20 тысяч проверок.

На территории 10 муниципалитетов «Яндекс» оказал помощь с доставкой продуктов для малоимущих граждан, пенсионеров, а также людей, страдающих от инвалидности. Свыше 20 тысяч семей смогли получить пакеты продовольствия. В Санкт-Петербурге при участии компании «Лента» совершались доставки обедов для медиков, работающих в клиниках с зараженными COVID-19 пациентами. Каждый день волонтеры развозят свыше 400 порций пищи.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:25

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