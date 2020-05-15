Владимир Путин возмущен “бюрократической канителью” в рамках выплаты надбавок медикам
Владимир Путин возмущен “бюрократической канителью”, возникшей из-за ситуации по выплате надбавок медикам, задействованным в лечении больных коронавирусом пациентов. Глава страны готов подвести итоги по выполнению данного поручения регионами.
Медики должны были получить необходимые надбавки за апрель до 15 мая включительно. В данную категорию попали сотрудники учреждений, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Владимир Путин напомнил, что определенная сумма, которая выделена для данной цели, уже должна быть выплачена без учета проведенных на работе часов. В начале следующей недели президент подведет итоги выполнения поручения по всем регионам без исключения.
Владимир Путин возмутился тем, что власти развели “бюрократическую канитель” и начали считать часы, проведенные сотрудником на работе, вопреки его поручению. Обстоятельно к этому вопросу глава государства пообещал вернуться в ближайшее время.
Медики должны были получить необходимые надбавки за апрель до 15 мая включительно. В данную категорию попали сотрудники учреждений, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Владимир Путин напомнил, что определенная сумма, которая выделена для данной цели, уже должна быть выплачена без учета проведенных на работе часов. В начале следующей недели президент подведет итоги выполнения поручения по всем регионам без исключения.
Владимир Путин возмутился тем, что власти развели “бюрократическую канитель” и начали считать часы, проведенные сотрудником на работе, вопреки его поручению. Обстоятельно к этому вопросу глава государства пообещал вернуться в ближайшее время.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:05