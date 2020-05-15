Владимир Путин возмущен “бюрократической канителью” в рамках выплаты надбавок медикам





Медики должны были получить необходимые надбавки за апрель до 15 мая включительно. В данную категорию попали сотрудники учреждений, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Владимир Путин напомнил, что определенная сумма, которая выделена для данной цели, уже должна быть выплачена без учета проведенных на работе часов. В начале следующей недели президент подведет итоги выполнения поручения по всем регионам без исключения.Владимир Путин возмутился тем, что власти развели “бюрократическую канитель” и начали считать часы, проведенные сотрудником на работе, вопреки его поручению. Обстоятельно к этому вопросу глава государства пообещал вернуться в ближайшее время.