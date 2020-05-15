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Специалист фэншуй Екатерина Самарина рассказала о влиянии домашних питомцев на энергетику квартиры

Специалист фэншуй Екатерина Самарина рассказала о воздействии домашних питомцев на состояние энергетики квартиры. По её словам, неверным образом установленный лоток может привлечь болезни для владельцев животного.

Специалист рекомендует завести собаку, которая станет бегать между комнатами и удалять отрицательную энергию. Кошка способна превращать плохое в хорошее. Она может защищать хозяев от агрессии, нацеленной извне, и обеспечивать исцеление. В соответствии со словами Екатерины Самариной, высокие доходы могут обеспечить аквариумные рыбки. Оптимальное число подобных питомцев указывается как девять особей. Аквариум нужно располагать в северной, юго-западной либо юго-восточной частях квартиры. Стоит регулярно поддерживать чистоту ёмкости.

Птицы в фэншуй имеют отношение к творческим успехам и повышению благосостояния. Они обеспечивают хозяину высокий уровень вдохновения. Экзотическая черепаха становится символом мудрости, долголетия и здоровья. При отсутствии возможности завести настоящего питомца, специалист рекомендует приобрести изображение либо статуэтку черепахи. Екатерина Самарина подчеркивает важность контроля состояния гигиены собственных питомцев. Она заявляет, что неприятные ароматы повышают риск болезни.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:13

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