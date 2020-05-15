Специалист фэншуй Екатерина Самарина рассказала о влиянии домашних питомцев на энергетику квартиры
Специалист фэншуй Екатерина Самарина рассказала о воздействии домашних питомцев на состояние энергетики квартиры. По её словам, неверным образом установленный лоток может привлечь болезни для владельцев животного.
Специалист рекомендует завести собаку, которая станет бегать между комнатами и удалять отрицательную энергию. Кошка способна превращать плохое в хорошее. Она может защищать хозяев от агрессии, нацеленной извне, и обеспечивать исцеление. В соответствии со словами Екатерины Самариной, высокие доходы могут обеспечить аквариумные рыбки. Оптимальное число подобных питомцев указывается как девять особей. Аквариум нужно располагать в северной, юго-западной либо юго-восточной частях квартиры. Стоит регулярно поддерживать чистоту ёмкости.
Птицы в фэншуй имеют отношение к творческим успехам и повышению благосостояния. Они обеспечивают хозяину высокий уровень вдохновения. Экзотическая черепаха становится символом мудрости, долголетия и здоровья. При отсутствии возможности завести настоящего питомца, специалист рекомендует приобрести изображение либо статуэтку черепахи. Екатерина Самарина подчеркивает важность контроля состояния гигиены собственных питомцев. Она заявляет, что неприятные ароматы повышают риск болезни.
Специалист рекомендует завести собаку, которая станет бегать между комнатами и удалять отрицательную энергию. Кошка способна превращать плохое в хорошее. Она может защищать хозяев от агрессии, нацеленной извне, и обеспечивать исцеление. В соответствии со словами Екатерины Самариной, высокие доходы могут обеспечить аквариумные рыбки. Оптимальное число подобных питомцев указывается как девять особей. Аквариум нужно располагать в северной, юго-западной либо юго-восточной частях квартиры. Стоит регулярно поддерживать чистоту ёмкости.
Птицы в фэншуй имеют отношение к творческим успехам и повышению благосостояния. Они обеспечивают хозяину высокий уровень вдохновения. Экзотическая черепаха становится символом мудрости, долголетия и здоровья. При отсутствии возможности завести настоящего питомца, специалист рекомендует приобрести изображение либо статуэтку черепахи. Екатерина Самарина подчеркивает важность контроля состояния гигиены собственных питомцев. Она заявляет, что неприятные ароматы повышают риск болезни.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:13