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Шойгу: "Весенний призыв идет по плану, несмотря на коронавирус"

Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв в текущем году будет проходить даже на фоне пандемии коронавируса. Работа комиссий на местах была скорректирована таким образом, чтобы не образовывать массовые скопления людей.

«План призыва выполняется, хотя количество призывников, которых вызывают в комиссариаты одновременно, сократилось в пять раз. В ходе медицинского осмотра и оформления документов соблюдаются все санитарные нормы. Также введен строгий масочный режим. Новобранцев привозят на места несения службы только на отдельном транспорте», - рассказал Шойгу.

По словам главы Минобороны России, военные комиссариаты получили более 230 тысяч систем для проведения тестов и порядка 2 миллионов масок, которые выдаются новобранцам. На местах несения службы молодых солдат также осматривают медики. Сразу после прибытия все военнослужащие поступают на двухнедельный карантин. Только по истечению 14 дней их помещают в общие казармы.

Шойгу также принял участие в открытии медицинских центров Минобороны, на котором присутствовал Владимир Путин. Глава ведомства подчеркнул, что армия России полностью защищена от коронавируса. Во всех частях проведен детальный инструктаж офицерского и личного состава.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:52

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