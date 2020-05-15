Шойгу: "Весенний призыв идет по плану, несмотря на коронавирус"

«План призыва выполняется, хотя количество призывников, которых вызывают в комиссариаты одновременно, сократилось в пять раз. В ходе медицинского осмотра и оформления документов соблюдаются все санитарные нормы. Также введен строгий масочный режим. Новобранцев привозят на места несения службы только на отдельном транспорте», - рассказал Шойгу.





По словам главы Минобороны России, военные комиссариаты получили более 230 тысяч систем для проведения тестов и порядка 2 миллионов масок, которые выдаются новобранцам. На местах несения службы молодых солдат также осматривают медики. Сразу после прибытия все военнослужащие поступают на двухнедельный карантин. Только по истечению 14 дней их помещают в общие казармы.Шойгу также принял участие в открытии медицинских центров Минобороны, на котором присутствовал Владимир Путин. Глава ведомства подчеркнул, что армия России полностью защищена от коронавируса. Во всех частях проведен детальный инструктаж офицерского и личного состава.