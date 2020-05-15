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Дарья Мороз в образе брюнетки описала изменения в жизни после участия в «Танцах со звездами»

Дарья Мороз описала в Instagram изменения в своей жизни после участия в «Танцах со звездами». Актриса порадовала поклонников образом брюнетки.
Дарья Мороз в образе брюнетки описала изменения в жизни после участия в «Танцах со звездами»

Знаменитость разместила в блоге новый снимок, на котором запечатлена с куском пиццы в руке. Возможно, Дарья Мороз продемонстрировала новый образ для сценического номера, поскольку сейчас она много времени проводит в шоу «Танцы со звездами». В подписи к фото артистка рассказала, какие изменения произошли в ее жизни с начала проекта. Как отметила участница, последние полтора месяца она была очень счастлива. Судя по всему, так на звезду повлиял творческий конкурс. Также артистка добавила, что из-за «тонны съеденной пиццы» она не поправилась, а наоборот, похудела на 7 сантиметров в талии.

Подписчики порадовались за Мороз и ее достижения в танцах. Однако нашлись и те, кто позавидовал подобному стилю жизни, где вредная еда не портит фигуру. Одни фолловеры шутя назвали актрису «ведьмой», а другие написали, что она прекрасна в любом образе.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:00

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