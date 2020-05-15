Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк





Петру Чумакову спортсмен показался очень осторожным человеком, который готов подождать и увидеть результат улучшения. Если же его не последует, тогда он будет попробовать другие методы лечения Заворотнюк. В лабораторию Петр Чернышев прибыл ради тестирования в культуре клеток, принадлежащих актрисе. Медики смогли выяснить, какой вирус действует на звезду, и каким образом можно построить дальнейшее лечение. Профессор отметил, что некоторые генно-модифицированные аналоги способны разрушать опухоли, что практикуется, согласно инновационным методикам. Пока эффект показывают только эксперименты, на которые соглашаются безнадежные пациенты.Профессор отметил, что из клеток Анастасии Заворотнюк можно сделать вакцину, которая позволит стимулировать противоопухолевый иммунитет. Однако эту возможность ученый будет рассматривать непосредственно с родственниками актрисы, если они снова обратятся и будут готовы пойти на риск.