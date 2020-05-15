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Николай Цискаридзе рассказал о травле в Большом театре

Звезда балета Николай Цискаридзе поделился подробностями о травле, имеющей место в Большом театре. Российский артист раскритиковал руководство ГАБТ.

По утверждениям Цискаридзе, в последние 20 лет в Большом театре “творится что-то ужасное”, поскольку руководство начало уничтожать само здание и налаженную систему. Артист не хотел быть вовлеченным в разного рода конфликты, но признался, что его там откровенно травили. Звезда балета считает правильным решение о роспуске всех сотрудников, поскольку все, что в последнее время происходит, ему кажется “преступлением”.

Артист балета самостоятельно принял решение о завершении карьеры из-за своего возраста. Дело в том, что Цискаридзе придерживается амплуа принца, поэтому дальнейшее участие могло вызвать плохой эффект.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:26

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