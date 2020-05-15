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Чемпионат РФ по футболу возобновится 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновиться уже с 21 июня, когда пройдет первый матч. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания РФС.

«До конца сезона все матчи будут проходить без зрителей на трибунах. Руководство клубов должно проконтролировать соблюдение эпидемиологических норм, выдачу необходимых защитных средств, проведение очистки и дезинфекции помещений перед матчами и после них. Это позволит проводить игры в рамках нынешнего сезона, а не переносить их на следующий год, возможность чего не исключалась ранее», - говорится в сообщении РФС.

ПФЛ и ФНЛ будут завершены досрочно. Команды «Химки» и «Ротор», которые в первом дивизионе заняли лидерские позиции, теперь будут выступать в Премьер-лиге, но уже со следующего сезона. График проведения остальных матчей планируют обнародовать в ближайшее время.

Локальные чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса во всех странах, за исключением Белоруссии. В Германии игры возобновятся уже с 16 мая. Матчи также будут проводиться с пустыми трибунами. В июне вернется английская премьер-лига. Италия и Испания пока только рассматривают возможность возобновления матчей. Нидерланды и Франция заявили, что не планирую завершать сезоны.

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Спорт / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:36

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