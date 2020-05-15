Чемпионат РФ по футболу возобновится 21 июня

«До конца сезона все матчи будут проходить без зрителей на трибунах. Руководство клубов должно проконтролировать соблюдение эпидемиологических норм, выдачу необходимых защитных средств, проведение очистки и дезинфекции помещений перед матчами и после них. Это позволит проводить игры в рамках нынешнего сезона, а не переносить их на следующий год, возможность чего не исключалась ранее», - говорится в сообщении РФС.





ПФЛ и ФНЛ будут завершены досрочно. Команды «Химки» и «Ротор», которые в первом дивизионе заняли лидерские позиции, теперь будут выступать в Премьер-лиге, но уже со следующего сезона. График проведения остальных матчей планируют обнародовать в ближайшее время.Локальные чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса во всех странах, за исключением Белоруссии. В Германии игры возобновятся уже с 16 мая. Матчи также будут проводиться с пустыми трибунами. В июне вернется английская премьер-лига. Италия и Испания пока только рассматривают возможность возобновления матчей. Нидерланды и Франция заявили, что не планирую завершать сезоны.