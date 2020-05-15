«Я ответила жестко»: Цымбалюк-Романовская рассказала о телефонном разговоре с Джигарханяном





По словам экс-супруги знаменитости, во время беседы она вела себя с ним грубо и заявила, что при наличии претензий лучше увидеться лично и все обсудить. Это было 2 года назад, через некоторое время после развода пары. Тогда Джигарханян согласился на условия бывшей избранницы, однако их встреча так и не состоялась. Как отметила Цымбалюк-Романовская, артист перестал выходить на связь и часто менял номер, когда кто-то пытался до него дозвониться. Вот только номеров артист не запоминал и записывал их в блокнот.Пианистка считает, что режиссёр нуждается в разговоре с ней, но сама звезда не знает, как себя теперь вести. В свое время актер причинил жене много боли и на всю страну обозвал воровкой. По мнению экс-возлюбленной Прохора Шаляпина, при разговоре народный артист начнет жаловаться на жизнь, а ей это не нужно. В настоящее время Цымбалюк-Романовская может разве что ставить свечи за здравие бывшего мужа. Тем не менее она была бы не против его увидеть, но из-за самоизоляции это невозможно. Пианистка добавила, что педагог всегда тяжело переносил пневмонию.