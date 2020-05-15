Эксперты озвучили научные факты о мужском семени





В состав спермы входят половые клетки и семенная жидкость. Последняя представляет собой химзащиту и питание для сперматозоидов. Без её присутствия клетки пострадают от влияния иммунитета влагалища. На воду в сперме приходится порядка 85-97% массы, а сухой остаток составляет 3-15%. Последний на 90% представлен липидами и белками. В составе спермы имеются ферменты, гормоны, простагландины, антагглютинины, а также порядка 1% золы из минеральных компонентов.В США используется крем на основе мужского семени. Ёмкость объёмом 50 г обойдётся в $200-$1000. В момент семяизвержения скорость сперматозоидов составляет до 70 км/ч. Направление движения не обязательно помогает им приблизиться к яйцеклетке. Основная работа по доставке половых клеток обеспечивается мышцами матки, которые толкают сперматозоиды к фаллопиевым трубам.Число яйцеклеток у женщин имеет своё ограничение. На время полового созревания оно достигает 500 тысяч, а количество снижается в течение месячного цикла примерно на тысячу. В отличие от них у мужчин выработка сперматозоидов является почти бесконечным процессом, однако с возрастом постепенно ухудшается качество клеток. Научная работа 2018 года позволила установить, что у индивидов, которые носят трусы-боксеры, количество спермы на 17% больше.