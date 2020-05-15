АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

NI: Иран преуспел в модернизации старых танков времен СССР

Иран преуспел в модернизации танков и боевых машин времен СССР. По данным издания The National Interest, страна использует соответствующие единицы вооружения в странах Африки и Ближнего Востока.

Иран не производит вооружение мирового класса, просто скупая старые танки у других стран. После этого техника проходит модернизацию и восстановление, а также дополняется актуальным вооружением. Type 72Z, который используется в Африке, является улучшенной версией советского танка Т-54 с добавленными деталями от Т-55. На передней части корпуса появилась система динамической защиты, рассеивающая вражеские заряды и существенно снижающая урон от прямых попаданий.

Мощность двигателя Type 72Z увеличили до 780 лошадиных сил. Также на нем установили пушку на 105 миллиметров, которая подключается к системе управления огнем с пультом в кабине без необходимости непосредственного контакта с боезапасом. Подобные танки ранее были замечены в Иране у ополченцев. Отличительной чертой Type 72Z является установленная на башне система пуска дымовых шашек.

В начале нулевых Type 72Z в нескольких экземплярах приобрел Судан. Точное количество танков на вооружении страны остается неизвестным. Судан также купил несколько БТР Рахш, сборка которых из старых деталей налажена в Иране.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шойгу: "Весенний призыв идет по плану, несмотря на…
Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии…
Чемпионат РФ по футболу возобновится 21…
Николай Цискаридзе рассказал о травле в Большом…
Эксперты озвучили научные факты о мужском…
NI: Иран преуспел в модернизации старых танков времен…
«Я ответила жестко»: Цымбалюк-Романовская рассказала о телефонном разговоре с…
Глава Amazon Джефф Безос может стать первым…
У беременной Елены Берковой отобрали машину из-за неуплаты штрафов за нарушение…
Лавров: "Прежней свободы после пандемии в мире не…
«Он человек не для семьи»: Елена Зайцева рассказала о романе с Чаком…
Потери туризма в России из-за вспышки коронавируса составили около 1,5 трлн…
Ученые назвали основные изменения в человеческом теле за последние 200…
В Германии отказались освободить «Северный поток-2» от директивы…
Смартфон Redmi Note 10 5G полностью…
Ученые нашли свидетельства регулярных ритмов пульсирующих…
«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая рассказала о страхе во время…
В камчатском вулкане ученые обнаружили новые…
Компания Microsoft постепенно прекращает работу над 32-битной версией Windows…
Пермские ученые разработали новый тип…
Режиссер Николай Лебедев снимет фильм…
Ученые: В Арктике тундровые куропатки имеют слабый иммунитет из-за жизни в холодных…
Honor в России начала продавать ноутбуки и смартфоны по…
Экс-возлюбленная Николая Баскова Софи Кальчева раскрыла детали совместной жизни с…
Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028…
«Меладзе меня поддержал»: Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА…
Ученые: Коронавирус может оставаться в воздухе во время…
Porsche анонсировала обновленный Porsche 911…
Просмотреть все новости