NI: Иран преуспел в модернизации старых танков времен СССР
Иран преуспел в модернизации танков и боевых машин времен СССР. По данным издания The National Interest, страна использует соответствующие единицы вооружения в странах Африки и Ближнего Востока.
Иран не производит вооружение мирового класса, просто скупая старые танки у других стран. После этого техника проходит модернизацию и восстановление, а также дополняется актуальным вооружением. Type 72Z, который используется в Африке, является улучшенной версией советского танка Т-54 с добавленными деталями от Т-55. На передней части корпуса появилась система динамической защиты, рассеивающая вражеские заряды и существенно снижающая урон от прямых попаданий.
Мощность двигателя Type 72Z увеличили до 780 лошадиных сил. Также на нем установили пушку на 105 миллиметров, которая подключается к системе управления огнем с пультом в кабине без необходимости непосредственного контакта с боезапасом. Подобные танки ранее были замечены в Иране у ополченцев. Отличительной чертой Type 72Z является установленная на башне система пуска дымовых шашек.
В начале нулевых Type 72Z в нескольких экземплярах приобрел Судан. Точное количество танков на вооружении страны остается неизвестным. Судан также купил несколько БТР Рахш, сборка которых из старых деталей налажена в Иране.
Иран не производит вооружение мирового класса, просто скупая старые танки у других стран. После этого техника проходит модернизацию и восстановление, а также дополняется актуальным вооружением. Type 72Z, который используется в Африке, является улучшенной версией советского танка Т-54 с добавленными деталями от Т-55. На передней части корпуса появилась система динамической защиты, рассеивающая вражеские заряды и существенно снижающая урон от прямых попаданий.
Мощность двигателя Type 72Z увеличили до 780 лошадиных сил. Также на нем установили пушку на 105 миллиметров, которая подключается к системе управления огнем с пультом в кабине без необходимости непосредственного контакта с боезапасом. Подобные танки ранее были замечены в Иране у ополченцев. Отличительной чертой Type 72Z является установленная на башне система пуска дымовых шашек.
В начале нулевых Type 72Z в нескольких экземплярах приобрел Судан. Точное количество танков на вооружении страны остается неизвестным. Судан также купил несколько БТР Рахш, сборка которых из старых деталей налажена в Иране.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:13