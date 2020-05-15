NI: Иран преуспел в модернизации старых танков времен СССР





Иран не производит вооружение мирового класса, просто скупая старые танки у других стран. После этого техника проходит модернизацию и восстановление, а также дополняется актуальным вооружением. Type 72Z, который используется в Африке, является улучшенной версией советского танка Т-54 с добавленными деталями от Т-55. На передней части корпуса появилась система динамической защиты, рассеивающая вражеские заряды и существенно снижающая урон от прямых попаданий.Мощность двигателя Type 72Z увеличили до 780 лошадиных сил. Также на нем установили пушку на 105 миллиметров, которая подключается к системе управления огнем с пультом в кабине без необходимости непосредственного контакта с боезапасом. Подобные танки ранее были замечены в Иране у ополченцев. Отличительной чертой Type 72Z является установленная на башне система пуска дымовых шашек.В начале нулевых Type 72Z в нескольких экземплярах приобрел Судан. Точное количество танков на вооружении страны остается неизвестным. Судан также купил несколько БТР Рахш, сборка которых из старых деталей налажена в Иране.