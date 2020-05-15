У беременной Елены Берковой отобрали машину из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД
У звезды фильмов для взрослых Елены Берковой отобрали машину, принадлежащую исчезнувшему супругу Владимиру Савро, из-за неуплаты взысканий за нарушения ПДД. На Telegram-канале Mash сообщается о том, что транспортное средство, на котором передвигалась беременная актриса, находится на штрафстоянке.
Как известно, бизнесмен Владимир Савро исчез во время отдыха вместе с Еленой Берковой на берегу Черного моря. После того, как актрису и ее супруга смыло волной в море, спасатели не смогли найти пропавшего предпринимателя. От него у звезды порнороликов остался автомобиль бренда Nissan, который сейчас находится на штрафстоянке. Недавно на МКАД ее остановили инспекторы ДПС и обнаружили массу неоплаченных штрафов и 66 ограничений. После этого транспортное средство было эвакуировано, а его судьбу решат судебные приставы.
В настоящее время Елена Беркова замужем за Андреем Стояновым, а недавно актриса сообщила в социальных сетях, что ждет ребенка.
Как известно, бизнесмен Владимир Савро исчез во время отдыха вместе с Еленой Берковой на берегу Черного моря. После того, как актрису и ее супруга смыло волной в море, спасатели не смогли найти пропавшего предпринимателя. От него у звезды порнороликов остался автомобиль бренда Nissan, который сейчас находится на штрафстоянке. Недавно на МКАД ее остановили инспекторы ДПС и обнаружили массу неоплаченных штрафов и 66 ограничений. После этого транспортное средство было эвакуировано, а его судьбу решат судебные приставы.
В настоящее время Елена Беркова замужем за Андреем Стояновым, а недавно актриса сообщила в социальных сетях, что ждет ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:00