У беременной Елены Берковой отобрали машину из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД





Как известно, бизнесмен Владимир Савро исчез во время отдыха вместе с Еленой Берковой на берегу Черного моря. После того, как актрису и ее супруга смыло волной в море, спасатели не смогли найти пропавшего предпринимателя. От него у звезды порнороликов остался автомобиль бренда Nissan, который сейчас находится на штрафстоянке. Недавно на МКАД ее остановили инспекторы ДПС и обнаружили массу неоплаченных штрафов и 66 ограничений. После этого транспортное средство было эвакуировано, а его судьбу решат судебные приставы.В настоящее время Елена Беркова замужем за Андреем Стояновым, а недавно актриса сообщила в социальных сетях, что ждет ребенка.