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Глава Amazon Джефф Безос может стать первым триллионером

Джефф Безос, являющийся главой Amazon, может стать первым триллионером в истории. По данным платформы Comparisun, за минувшие 5 лет его состояние увеличилось примерно на 34%.
Глава Amazon Джефф Безос может стать первым триллионером

Если компания Amazon продолжит приносить Безосу доход даже на нынешнем уровне, к 2026 году он станет обладателем триллиона долларов. Только за первый квартал текущего года он заработал порядка 75 миллиардов долларов. За сутки его состояние в среднем увеличивается на 6,4 миллиарда долларов.
«Рост доходов Безоса обусловлен подорожанием акций Amazon. На фондовой бирже в Нью-Йорке они увеличились примерно на 5,3% за сутки. Безос является обладателем 11,2% акций. Его компания смогла своевременно подстроиться под нынешние экономические реалии, ввиду чего продолжает зарабатывать внушительные суммы. Даже при отсутствии роста доходов и их стабильности на нынешней отметке в течение 6 лет Безос станет триллионером», - рассказали специалисты Comparisun.

Спрос на услуги онлайн-ритейлеров вырос в среднем на 25% после введения режима самоизоляции во многих странах. Amazon на фоне ситуации смог добиться подорожания акций на 20%. Компании пришлось набрать 100 тысяч новых сотрудников из-за роста популярности.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:05

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