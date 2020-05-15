Глава Amazon Джефф Безос может стать первым триллионером
Джефф Безос, являющийся главой Amazon, может стать первым триллионером в истории. По данным платформы Comparisun, за минувшие 5 лет его состояние увеличилось примерно на 34%.
Если компания Amazon продолжит приносить Безосу доход даже на нынешнем уровне, к 2026 году он станет обладателем триллиона долларов. Только за первый квартал текущего года он заработал порядка 75 миллиардов долларов. За сутки его состояние в среднем увеличивается на 6,4 миллиарда долларов.
Спрос на услуги онлайн-ритейлеров вырос в среднем на 25% после введения режима самоизоляции во многих странах. Amazon на фоне ситуации смог добиться подорожания акций на 20%. Компании пришлось набрать 100 тысяч новых сотрудников из-за роста популярности.
Если компания Amazon продолжит приносить Безосу доход даже на нынешнем уровне, к 2026 году он станет обладателем триллиона долларов. Только за первый квартал текущего года он заработал порядка 75 миллиардов долларов. За сутки его состояние в среднем увеличивается на 6,4 миллиарда долларов.
«Рост доходов Безоса обусловлен подорожанием акций Amazon. На фондовой бирже в Нью-Йорке они увеличились примерно на 5,3% за сутки. Безос является обладателем 11,2% акций. Его компания смогла своевременно подстроиться под нынешние экономические реалии, ввиду чего продолжает зарабатывать внушительные суммы. Даже при отсутствии роста доходов и их стабильности на нынешней отметке в течение 6 лет Безос станет триллионером», - рассказали специалисты Comparisun.
Спрос на услуги онлайн-ритейлеров вырос в среднем на 25% после введения режима самоизоляции во многих странах. Amazon на фоне ситуации смог добиться подорожания акций на 20%. Компании пришлось набрать 100 тысяч новых сотрудников из-за роста популярности.
В мире
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:05