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Лавров: "Прежней свободы после пандемии в мире не будет"

Сергей Лавров заявил, что после пандемии коронавируса в мире уже не будет прежней свободы. По словам главы МИД РФ, речь идет о системе общения между странами, которую ожидают серьезные изменения.

«Я не ожидаю, что свобода передвижения и коммуникации, которая была до коронавируса, вернется. Страны введут определенные меры, основанные на выводах после нынешней ситуации. Для многих государств безопасность в эпидемиологическом плане станет основным вопросом», - пояснил Лавров.

Дипломат рассказал, что снятие ограничений из-за пандемии займет определенное время, но такой подход позволит избежать новых волн коронавируса. Восстановление всех связей в мировом сообществе может занять годы.
«Аналитики сходятся на мнении, что при появлении вакцины или подавлении распространения болезни ограничения будут сняты. Я думаю, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Некоторые ограничения сохранятся, но со временем станут нормой в мировой практике. Перестраховка позволит обеспечить защиту от пандемии в будущем. Особенно это касается транспортного сообщения», - отметил глава МИД РФ.

Лавров исключил возможность введения выездных виз в России. По его словам, сейчас в этом нет необходимости. В правительственных кругах данная перспектива также не обсуждается.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:53

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