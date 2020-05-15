«Он человек не для семьи»: Елена Зайцева рассказала о романе с Чаком Норрисом





По словам знаменитости, с американским актером ее познакомила сестра, ставшая женой гражданина США Ника Виссоковского, являвшегося владельцем казино. Как оказалось, его бизнес-партнером был Чак Норрис. В свое время певицы даже сняли видео с участием звезды зарубежного кино. Елена Зайцева рассказала, что артист красиво за ней ухаживал, однако она сомневалась по поводу его намерений. Певица не хотела «блудодействовать», а у ее возлюбленного всегда было много поклонниц, поэтому роман пары завершился спустя короткое время.Зайцева также рассказала, что позже Чак Норрис стал отцом близнецов. Исполнительница с гордостью подчеркнула, что ее бывший возлюбленный часто показывает детям музыкальные клипы сестер.