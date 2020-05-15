Ученые назвали основные изменения в человеческом теле за последние 200 лет





Имеются свидетельства того, что за последние 200 лет человек стал выше, о чем сообщает научный журнал eLife. Эти изменения оказались особенно заметны у женщин из Южной Кореи и мужчин из Ирана, которые увеличили свой рост в среднем на 20,2 и 16,5 см соответственно. Ученые из Стэнфордского университета пришли к выводу, что температура тела человека в прошлом была выше. Современные дети достигают половой зрелости на 1-2 года раньше, чем сто лет назад, о чем свидетельствуют данные проведенного сотрудниками Калифорнийского университета исследования. В результате улучшения в области медицины, питания, гигиены и других факторов, люди стали жить в среднем гораздо дольше. В частности, лишь 26,2% населения доживало до 65 лет еще в начале XX века.Недавние исследования помогли обнаружить слой коллагена и эластина во всех тканях тела, а в 2013 году шестой слой под названием Дуа нашли в человеческом глазу. При этом некоторые части тела исчезли, например, некоторые люди не имеют зубов мудрости. С 1975 года количество случаев ожирения возросло втрое, а в 2016 году около 1,9 млрд взрослых людей страдали от острой формы избыточного веса.