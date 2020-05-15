Потери туризма в России из-за вспышки коронавируса составили около 1,5 трлн рублей
В связи с пандемией коронавируса сфера туризма в России потеряла около 1,5 трлн рублей. Указанную информацию предоставила стоящая во главе отечественного Ростуризма Зарина Догузова.
В инвестициях испытывают потребность пансионаты, санатории, а также гостиницы и курортные города. Именно эти типы заведений понесли наибольшие потери в связи с принятыми в условиях пандемии коронавируса мерами. Столкнулись с убытками также круизные суда и рекреационные центры. Правительство России уже признало туризм самой тяжело перенесшей COVID-19 отраслью, поскольку оборот упал на 95-100%. Потери составляют 1,5 трлн рублей, а при наиболее пессимистичном прогнозе, около 2,5 млн человек останутся без работы.
По словам Зарины Догузовой, остановка туризма принесет убытки и другим отраслям, например, транспортным перевозкам и общепиту. Чиновница озвучила инициативу предоставить для восстановления и развития данного направления дополнительные средства, сообщает портал globalmsk.ru.
В инвестициях испытывают потребность пансионаты, санатории, а также гостиницы и курортные города. Именно эти типы заведений понесли наибольшие потери в связи с принятыми в условиях пандемии коронавируса мерами. Столкнулись с убытками также круизные суда и рекреационные центры. Правительство России уже признало туризм самой тяжело перенесшей COVID-19 отраслью, поскольку оборот упал на 95-100%. Потери составляют 1,5 трлн рублей, а при наиболее пессимистичном прогнозе, около 2,5 млн человек останутся без работы.
По словам Зарины Догузовой, остановка туризма принесет убытки и другим отраслям, например, транспортным перевозкам и общепиту. Чиновница озвучила инициативу предоставить для восстановления и развития данного направления дополнительные средства, сообщает портал globalmsk.ru.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:36