Смартфон Redmi Note 10 5G полностью рассекречен





Аппарат будет оснащен камерой с 4 модулями и матрицей на 64 Mpx. Селфишот получит разрешение на 16 Mpx. Устройство оснастят чипом Dimensity 800, работающим на частоте до 2,6 ГГц. Диагональ дисплея составит 6,57 дюйма. Для изготовления экрана использовалась технология OLED.Ёмкость аккумулятора составит 4,52 тысячи мАч. Восполнить заряд можно за счет подключения блока питания с выходной мощностью в 22,5 Вт. Предусмотрены комплектации с ОЗУ объёмом 6 или 8 Гб. Объём внутреннего накопителя составит 64, 128 либо 256 Гб. В качестве программной оболочки будет использована ОС Android 10 переделанная в фирменный продукт MIUI 12.