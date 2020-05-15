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«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая рассказала о страхе во время самоизоляции

Юлия Высоцкая за время самоизоляции начала испытывать страх и столкнулась с депрессией. О своих переживаниях актриса рассказала на Youtube-шоу «Мне это нравится!».
«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая рассказала о страхе во время самоизоляции

Режим социального дистанцирования надоел многим звездам шоу-бизнеса, в числе которых оказалась и Юлия Высоцкая. По ее словам, свободное время уже не приносит столько радости, как это было в начале карантина. Как отметила телеведущая, за последние месяцы она переделала много дел, а также занималась готовкой и общалась с друзьями с помощью видеосвязи. Вот только вынужденное пребывание взаперти все больше расстраивает звезду кино, поэтому в последнее время она стала испытывать страх и впадать в панику. Несмотря не подавленное настроение, артистка продолжает поддерживать связь с друзьями и оставаться веселой, но это дается ей с трудом.

Как сказала Высоцкая, иногда ей не по себе от царящей вокруг неопределенности. Актриса не может спать, чувствует грусть и печаль. «Посиделки на кухне» ее тоже больше не радуют. При этом ведущая в период карантина прибавила в весе, хотя старается соблюдать правильный рацион и заниматься физической активностью. Причина подобных изменений кроется в отсутствии активной фазы жизни, которая ускоряет метаболизм.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:04

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