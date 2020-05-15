АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.90 USD 73.93
Курс валют на 15.05.2020

В Германии отказались освободить «Северный поток-2» от директивы ЕС

Германия отказалась освободить «Северный поток-2» от правил ЕС, прописанных в Газовой директиве. Регулятор ФРГ обнародовал сообщение, в котором официально подтвердил решение коллегии.
В Германии отказались освободить «Северный поток-2» от директивы ЕС

В ведомстве подчеркнули, что проект компании Nord Stream 2 AG проходит через территорию Германии, ввиду чего власти имеют все полномочия принимать решения вне правительства ЕС. В то же время, строительство газопровода требует регулирования согласно Газовой директиве, так как ее неисполнение чревато санкциями в отношении страны, которая не предпримет соответствующие меры.
«Условием выведения проекта из-под директивы была его реализация до 23 мая минувшего года. «Северный поток-2» продолжает находиться на стадии строительства. Мы вынуждены следовать требованиям ЕС, которые составлялись при участи профильных ведомств ФРГ. Nord Stream 2 AG может обжаловать решение, но в нем соблюдены все правила из директивы, ввиду чего дальнейшее рассмотрение вопроса не целесообразно», - говорится в сообщении регулятора.

Российская сторона и компания Nord Stream 2 AG могут подать апелляцию на решение регулятора в течение месяца или обжаловать его в судебном порядке. Руководители проекта строительства и обслуживания газопровода пока не прокомментировали отказ ФРГ.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Microsoft постепенно прекращает работу над 32-битной версией Windows…
Пермские ученые разработали новый тип…
Режиссер Николай Лебедев снимет фильм…
Ученые: В Арктике тундровые куропатки имеют слабый иммунитет из-за жизни в холодных…
Honor в России начала продавать ноутбуки и смартфоны по…
Экс-возлюбленная Николая Баскова Софи Кальчева раскрыла детали совместной жизни с…
Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028…
«Меладзе меня поддержал»: Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА…
Ученые: Коронавирус может оставаться в воздухе во время…
Porsche анонсировала обновленный Porsche 911…
Мать Антона Криворотова оценила кулинарные способности участниц шоу…
Новое поколение Range Rover заметили во время тестирования на…
В РФ зафиксирован первый случай повторного заражения…
«Авантюра чистой воды»: Василиса Володина назвала причину развода Агаларова с…
Невостребованные Sukhoi SuperJet 100 будут использовать в…
Американские ученые выяснили, в каком возрасте у женщин возникает наибольшая потребность в…
Роскачество нашло в российских пельменях кишечную палочку и…
Автоэксперты: Зубная паста и газированные напитки могут заменить средства для ухода за…
«Вместе с телом вырос мозг»: Оголившая грудь Анастасия Решетова порассуждала о…
В Сети опубликованы свидетельства очевидцев о встречах с…
General Motors продемонстрировал бюджетного конкурента Skoda…
Врач Александр Мясников раскрыл роль масок и перчаток в борьбе с пандемией…
В Японии ученые создали самовосстанавливающийся…
«Одно лицо!»: Алла Пугачева рассказала о схожести с дочерью Лизой…
"Женщину всегда считали будущей матерью": Светлана Журова рассказала о равноправии полов в…
Китайские журналисты оценили новые ядерные возможности…
«Это как баня – там все равны»: Таир Мамедов рассказал об экстремальном шоу «Остров…
Samsung Galaxy Note 20 получит крупнейший в мире подэкранный сканер отпечатков…
Просмотреть все новости