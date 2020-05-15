В Германии отказались освободить «Северный поток-2» от директивы ЕС

«Условием выведения проекта из-под директивы была его реализация до 23 мая минувшего года. «Северный поток-2» продолжает находиться на стадии строительства. Мы вынуждены следовать требованиям ЕС, которые составлялись при участи профильных ведомств ФРГ. Nord Stream 2 AG может обжаловать решение, но в нем соблюдены все правила из директивы, ввиду чего дальнейшее рассмотрение вопроса не целесообразно», - говорится в сообщении регулятора.





В ведомстве подчеркнули, что проект компании Nord Stream 2 AG проходит через территорию Германии, ввиду чего власти имеют все полномочия принимать решения вне правительства ЕС. В то же время, строительство газопровода требует регулирования согласно Газовой директиве, так как ее неисполнение чревато санкциями в отношении страны, которая не предпримет соответствующие меры.Российская сторона и компания Nord Stream 2 AG могут подать апелляцию на решение регулятора в течение месяца или обжаловать его в судебном порядке. Руководители проекта строительства и обслуживания газопровода пока не прокомментировали отказ ФРГ.