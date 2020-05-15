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Ученые нашли свидетельства регулярных ритмов пульсирующих звезд

Международная группа ученых под управлением экспертов из Университета Сиднея проанализировала данные телескопа TESS, найдя свидетельства регулярных ритмов пульсирующих звезд. Закономерность была замечена у 60 объектов, активность которых описана в журнале Nature.

Космический аппарат TESS в основном ведет поиск экзопланет, но в новом исследовании его данные использовались для изучения звезд среднего размера. Группа пульсирующих объектов типа Delta Scuti известна давно, но до недавнего времени ученые не могли обнаружить закономерность в их активности. Среди них были выделены 60 газовых шаров, расположенных на расстоянии от 600 до 1,4 тыс. световых лет от Земли. Нейросеть помогла проанализировать данные о кривых блеска светил, вследствие чего ученые узнали закономерность пульсации.

Результаты данной работы помогут ученым в дальнейшем сравнить их с моделями других звезд и узнать больше о данном типе с помощью астросейсмологии. Новые данные уже помогли определить, что звезда HD 31901 не старше 120 млн лет.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:09

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