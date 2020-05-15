Пермские ученые разработали новый тип 3D-печати
Ученые из Перми разработали новый тип 3D-печати. По словам специалистов ПНИПУ, особые датчики, созданные ими, способны воспроизводить фигуры даже из самых прочных материалов.
Специалистам уже удалось разработать первый лабораторный образец датчика. Технология, созданная российскими учеными, дает возможность сократить количество брака при работе с металлом до минимума. Также она подходит для практически любых типов оборудования, что делает ее универсальной.
Варушкин подчеркнул, что датчики можно будет использовать в разных схемах плавки. Изобретение может получить применение в ракетостроительной и авиационной отраслях благодаря минимизации потерь в техническом процессе.
«Печать из металла производится посредством плавления и соединения в фигуры материала из проволоки. Не всегда на него можно обеспечить точное воздействие луча. Из-за этого на готовом изделии могут появляться полости или бугры. Новый датчик, созданный нашими специалистами, позволяет совмещать проволоку и сам луч, ввиду чего два процесса соединяются. Точность послойного создания детали при этом увеличивается в несколько раз», - рассказал Степан Варушкин, являющийся одним из разработчиков проекта.
Специалистам уже удалось разработать первый лабораторный образец датчика. Технология, созданная российскими учеными, дает возможность сократить количество брака при работе с металлом до минимума. Также она подходит для практически любых типов оборудования, что делает ее универсальной.
Варушкин подчеркнул, что датчики можно будет использовать в разных схемах плавки. Изобретение может получить применение в ракетостроительной и авиационной отраслях благодаря минимизации потерь в техническом процессе.