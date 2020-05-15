Пермские ученые разработали новый тип 3D-печати

«Печать из металла производится посредством плавления и соединения в фигуры материала из проволоки. Не всегда на него можно обеспечить точное воздействие луча. Из-за этого на готовом изделии могут появляться полости или бугры. Новый датчик, созданный нашими специалистами, позволяет совмещать проволоку и сам луч, ввиду чего два процесса соединяются. Точность послойного создания детали при этом увеличивается в несколько раз», - рассказал Степан Варушкин, являющийся одним из разработчиков проекта.





Специалистам уже удалось разработать первый лабораторный образец датчика. Технология, созданная российскими учеными, дает возможность сократить количество брака при работе с металлом до минимума. Также она подходит для практически любых типов оборудования, что делает ее универсальной.Варушкин подчеркнул, что датчики можно будет использовать в разных схемах плавки. Изобретение может получить применение в ракетостроительной и авиационной отраслях благодаря минимизации потерь в техническом процессе.